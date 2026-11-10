Российско-китайское предприятие по выпуску гидравлики появится в Красноярске

Красноярский край и китайская компания Laonaishi договорились о локализации производства гидравлических компонентов и оборудования в Красноярске. Детали проекта стороны обсудили на Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне, сообщает правительство региона.

Совместное производство планируется создать на базе компании «Енисей Гидравлик». Китайский партнёр предоставит технологии и инженерные решения, а российская сторона — производственную площадку и сопровождение проекта. Предполагается организовать полный цикл выпуска гидравлического оборудования с адаптацией продукции к требованиям российских потребителей.

Стороны уже изучили рынок России и ближнего зарубежья. Ожидается, что локализация производства позволит сократить зависимость промышленных предприятий от импортных комплектующих и создать новые рабочие места. Гидравлическое оборудование востребовано в машиностроении, станкостроении и горнодобывающей промышленности.

«Гидравлика — критически важный компонент для машиностроения, станкостроения и горнодобывающей отрасли. Локализация такого производства в Красноярске снизит зависимость предприятий от импорта и создаст новые рабочие места», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.

Организационное и экспертное содействие проекту оказывает Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края. Участники переговоров договорились продолжить проработку вопросов, связанных с запуском производства в Красноярске.