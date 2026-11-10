В Алтайском крае запущено высокотехнологичное производство НПП «Лосев»

Научно-производственное предприятие «Лосев» открыло новый комплекс на площадке бывшего завода алюминиевого литья, здание которого приобрело в 2024 году. После реконструкции здесь разместили все мощности компании, включая автоматизированные линии и роботизированные сборочные участки. Инвестиции в модернизацию составили 350 млн рублей.

НПП «Лосев» разрабатывает автомобильную светотехнику, прожекторы, проявочные светильники для строительной отрасли и системы профессионального инструмента под брендом Q4. Предприятию принадлежит более 20 патентов. С 2018 года компания является резидентом инновационного центра «Сколково».

«На данный момент в России подобного предприятия нет. Мы являемся одними из немногих отечественных разработчиков специализированного автомобильного освещения», — отметил генеральный директор НПП «Лосев» Владимир Кострицин.

Компания также развивает направление фитосвета. Совместно с агропромышленным холдингом специалисты предприятия создают опытные образцы оборудования для тепличных хозяйств, предназначенного для сокращения производственного цикла и повышения урожайности.