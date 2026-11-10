В Дубне обновили линию электропередачи для 23 многоквартирных домов

В начале ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в Дубне. Линия, пролегающая от комплектной трансформаторной подстанции № 14, обеспечивает электроснабжение 23 многоквартирных домов на 14 улицах города, в которых проживают около 830 человек, а также канализационной насосной станции (КНС) на улице Ленина.

В ходе работ специалисты заменили более 775 метров провода, установили 15 новых опор и обновили вводные устройства в здания. Ремонт выполнен в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.

Обновление линии повысило надежность электроснабжения жилых домов и КНС. Это особенно важно для стабильной работы городской инфраструктуры в период осенне-зимних нагрузок.