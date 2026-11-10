В Дубне обновили линию электропередачи для 23 многоквартирных домов
В начале ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи в Дубне. Линия, пролегающая от комплектной трансформаторной подстанции № 14, обеспечивает электроснабжение 23 многоквартирных домов на 14 улицах города, в которых проживают около 830 человек, а также канализационной насосной станции (КНС) на улице Ленина.
В ходе работ специалисты заменили более 775 метров провода, установили 15 новых опор и обновили вводные устройства в здания. Ремонт выполнен в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.
Обновление линии повысило надежность электроснабжения жилых домов и КНС. Это особенно важно для стабильной работы городской инфраструктуры в период осенне-зимних нагрузок.
«Капитальный ремонт — это не косметическая замена отдельных элементов, а полноценное обновление инфраструктуры. В Дубне мы видим именно такой подход: заменены провода, установлены новые опоры, обновлены вводные устройства в зданиях. Это та работа, которая определяет надежность сети на десятилетия вперед. Мы принципиально отказываемся от практики латания дыр в пользу комплексной модернизации, потому что надежность электроснабжения жилых домов и городской инфраструктуры — это не та сфера, где можно экономить на качестве», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.