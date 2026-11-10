В Гатчине создадут научно-производственный центр ядерной медицины

В Гатчине выделен земельный участок площадью 5 га для создания центра радионуклидной диагностики и комплекса по производству медицинских изотопов. Проект реализует НИЦ «Курчатовский институт», сообщает ТАСС.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил на форуме «КурчатовГенТех-2026», что площадка расположена рядом с институтом. На территории планируется построить предприятие по выпуску радионуклидов для медицинских организаций страны, а также научно-производственный медицинский центр. По его словам, проект получил одобрение Президента России.

Соглашение о сотрудничестве между Курчатовским институтом и правительством Ленинградской области было подписано в марте 2026 года. Согласно официальному сообщению Петербургского института ядерной физики, в состав комплекса войдёт клинический центр с отделениями радионуклидной диагностики и протонной терапии. На площадке также предполагается организовать производство медицинских изотопов.

Одним из основных направлений работы центра станет диагностика и лечение онкологических заболеваний головы, шеи и органов зрения. Проект реализуется в рамках развития научно-медицинского кластера в Гатчине.