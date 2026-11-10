В Татарстане построят учреждение для УФСИН почти за 31 млрд рублей
9 часов назад
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан объявило конкурс на строительство учреждения объединенного типа. Начальная максимальная цена контракта составляет 31 млрд рублей, финансирование выделят из федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа, сообщает портал RosTender.info.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября 2026 года. Победитель выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, создаст рабочие чертежи и построит объект. Завершение всех работ намечено на 30 сентября 2030 года.
Проект создаст новое учреждение на территории республики. Средства направят на бюджетные инвестиции в объект капитального строительства.
Здесь доступны детали закупки.