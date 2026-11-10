В Татарстане построят учреждение для УФСИН почти за 31 млрд рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан объявило конкурс на строительство учреждения объединенного типа. Начальная максимальная цена контракта составляет 31 млрд рублей, финансирование выделят из федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября 2026 года. Победитель выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, создаст рабочие чертежи и построит объект. Завершение всех работ намечено на 30 сентября 2030 года.

Проект создаст новое учреждение на территории республики. Средства направят на бюджетные инвестиции в объект капитального строительства.

Здесь доступны детали закупки.