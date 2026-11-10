Завод «Энергокабель» расширяет межрегиональную промышленную кооперацию

С 22 по 23 октября 2026 года завод «Энергокабель» провёл в Санкт-Петербурге деловую встречу в рамках сотрудничества с Промышленным кластером Республики Татарстан и Станкостроительным кластером. Мероприятие было направлено на развитие межрегиональной промышленной кооперации, установление новых деловых контактов и расширение партнёрских связей.

Представители предприятия презентовали участникам встречи ассортимент кабельно-проводниковой продукции и производственные возможности завода. Потенциальным партнёрам также представили информацию о действующей системе дистрибуции и каналах приобретения продукции «Энергокабеля».

В рамках деловой программы делегация посетила производственные площадки Санкт-Петербурга и 30-й Международный форум-выставку «Российский промышленник». Юбилейное мероприятие проходило с 22 по 24 октября в КВЦ «Экспофорум» и объединило представителей промышленных предприятий, органов власти, отраслевых объединений, научных организаций и институтов развития.

Участие в деловых встречах и профильных выставочных мероприятиях позволяет заводу знакомить потенциальных заказчиков с выпускаемой продукцией, изучать потребности предприятий и определять перспективные направления сотрудничества. «Энергокабель» продолжает развивать региональное присутствие и взаимодействие с российскими промышленными компаниями.