Александр Новак провёл заседание комитета по направлению «Новые атомные и энергетические технологии»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание проектного комитета по национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии» с участием председателя комиссии Государственного совета по направлению «Технологическое лидерство», губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, представителей Минэнерго, Минпромторга, Минфина, госкорпорации «Росатом».

На заседании были рассмотрены итоги реализации национального проекта за III квартал 2026 года. Минэнерго, Минпромторг и госкорпорация «Росатом» представили итоги реализации ряда федеральных проектов в составе национального проекта, которые направлены в том числе на достижение технологического лидерства и разработку новых решений в атомной, солнечной и ветровой энергетике, нефтегазовой отрасли, производстве систем накопления энергии.