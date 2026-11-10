В церемонии запуска в работу второй очереди Комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Амурской области Василий Орлов.

Производительность СПГ-комплекса увеличена вдвое – до 3 тонн СПГ в час (25,2 тыс. тонн в год).

Вторая очередь предприятия оснащена российским оборудованием для очистки, охлаждения и ожижения природного газа. Оно поставлено в максимальной заводской готовности – сразу в блочно-модульном исполнении. Благодаря такому решению проект реализован ООО «Газпром гелий сервис» в сжатые сроки – за 10 месяцев.

Потребление сжиженного природного газа в Амурской области растет. Продукцией комплекса уже обеспечивается экологичная газовая котельная в микрорайоне «Амурсельмаш» г. Белогорска. Она снабжает теплом более 3 тыс. домовладений и ряд социальных объектов, включая два детских сада, школу и техникум. Котельная введена в эксплуатацию в 2024 году взамен устаревшего мазутного теплоисточника.

СПГ высоко востребован в качестве моторного топлива. «Газпром» сформировал крупнейший в России парк экологичных тягачей на СПГ для перевозки сжиженных газов. Прежде всего, продукции Амурского газоперерабатывающего завода – гелия и сжиженных углеводородных газов. Собственным газомоторным транспортом пользуется и Амурский газохимический комплекс.

Увеличение мощностей КСПГ создает условия для широкого использования сжиженного природного газа в агропромышленном секторе региона.

Алексей Миллер:

«Сегодня мы даем старт работе второй очереди малотоннажного СПГ-комплекса в Амурской области. Это позволяет удвоить мощности производства сжиженного газа. Проект реализован в рекордно короткие сроки – всего за 10 месяцев. Наш главный потребитель – современная газовая котельная в микрорайоне «Амурсельмаш» города Белогорска. Еще один крупный потребитель – это газомоторный транспорт. Вторая очередь комплекса позволит обеспечить новых потребителей в Амурской области. Например, технику такой важной отрасли, как сельское хозяйство».

По словам генерального директора ООО «Газпром гелий сервис» Любови Бриш, на Дальнем Востоке компания создала комплексную СПГ-инфраструктуру от производства и потребления сжиженного природного газа для газомоторного топлива до автономной газификации и энергогенерации. Этот уникальный опыт становится эталонной моделью комплексных решений для удалённых территорий России.