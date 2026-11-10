«Россети Новосибирск» подключили к электросетям новую школу на улице Большая в Ленинском районе Новосибирска. Образовательное учреждение на 825 мест возводится по государственной программе «Развитие образования» в рамках государственно-частного партнерства на основе концессионных соглашений. Образовательное учреждение получило необходимую мощность в объеме 370 кВт и обеспечено надежным электроснабжением .

В рамках реализации проекта технологического присоединения специалисты компании построили новую подстанцию 10/0,4 кВ, укомплектованную двумя надежными силовыми трансформаторами мощностью по 400 кВА каждый и высокотехнологичными защитными аппаратами отечественного производства. Кроме того, энергетики проложили более 200 метров кабельных линий электропередачи. При этом в местах пересечения с дорожными магистралями применялась технология горизонтального направленного бурения. Такой подход позволил полностью сохранить существующее благоустройство территории и дорожное покрытие, не перекрывая автомобильное движение. На создание надежной электросетевой инфраструктуры для будущей школы компания направила порядка 6 млн рублей.

В трехэтажном здании общей площадью 13,5 тыс. м2 предусмотрено 25 учебных кабинетов, оснащенных современным мультимедийным оборудованием для повышения эффективности учебного процесса. Также здесь разместятся помещения библиотечно-информационного центра, актовый зал на 300 мест, медицинский блок, спортивный и тренажерный залы, столовая с обеденным залом. Выполненные энергетиками «Россети Новосибирск» работы позволят обеспечить устойчивое функционирование школьного оборудования и инженерных систем в помещениях, создав комфортные условия для учеников и преподавателей.

По оценкам Министерства строительства Новосибирской области , строительство школы будет завершено до конца 2026 года. Открытие нового образовательного учреждения позволит существенно снизить нагрузку на существующие учебные заведения в активно растущем микрорайоне «Дивногорский».