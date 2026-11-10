«Россети Сибирь» пресекли незаконное подключение к электросетям майнинг-фермы в Красноярском крае

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» обнаружили ферму для добычи криптовалюты на территории производственной базы в посёлке Солонцы Красноярского края. Ущерб от её работы превысил 18 млн рублей.

Энергетики провели проверку совместно с правоохранительными органами. В ангаре на территории базы располагались 150 блоков действующего оборудования для майнинга криптовалюты, о чём составлены необходимые акты.

Также выявлено, что в результате стороннего вмешательства в работу электросчётчика был занижен реальный объём потребляемой электроэнергии. По предварительным данным, объём ущерба составил около 5000 МВт*ч, или более 18 млн рублей. На момент обнаружения период безучётного потребления электроэнергии составлял около полугода.

«Нелегальный майнинг криптовалют создаёт дополнительную нагрузку на электрические сети, которая приводит к износу энергооборудования. Кроме того, несанкционированное потребление электроэнергии вызывает перепады напряжения и искажения параметров тока, что напрямую снижает качество электроснабжения для добросовестных потребителей», — пояснили в филиале «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ по факту мошенничества в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.