«Россети Урал» выявили порядка 250 тысяч нелегальных подвесов ВОЛС на ЛЭП

За девять месяцев 2026 года специалисты «Россети Урал» выявили порядка 250 тысяч нелегальных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи (ЛЭП) в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

По всем регионам присутствия компании энергетики демонтировали более 26 тысяч подвесов ВОЛС на энергообъектах, право собственности на которые не было признано ни одним из операторов связи. Отметим, что все работы выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ, о демонтаже своевременно уведомлены операторы связи, региональные министерства, органы местного самоуправления.

Также с начала 2026 года сотрудники «Россети Урал» легализовали размещение более 76 тысяч точек подвесов и заключили договоры с провайдерами.

Энергетики напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией и технических условий. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Игнорирование этих правил может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов из-за сверхнормативных нагрузок и отключению электроэнергии, создает угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет проведение ремонтных работ и технического обслуживания электросетевых объектов.

Чтобы законно разместить ВОЛС на электросетевых объектах «Россети Урал», операторам связи необходимо выполнить следующие действия:

Подать запрос на выдачу технических условий (ТУ), направив обращение в АО «Россети Цифра» на почту info@rosseti.digital ;

При наличии технической возможности размещения ВОЛС на линиях электропередачи заключить договор оказания услуг доступа к электросетевым объектам для целей строительства, размещения и эксплуатации средств связи, в составе которого выдаются утвержденные ТУ на запрошенный участок;

На основании полученных технических условий разработать рабочую документацию с обязательным расчетом дополнительной нагрузки на опоры и согласовать ее с «Россети Урал»;

Согласовать план производства работ с производственным отделением электросетевой компании, на территории которого будут выполнятся работы;

Подать заявку на получение допуска в строгом соответствии с правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок;

Выполнить строительно-монтажные работы по размещению ВОЛС на электросетевых объектах. После их завершения необходимо подготовить исполнительную документацию и передать ее в «Россети Урал»;

Организовать приемочную комиссию для сдачи построенного объекта в эксплуатацию с участием представителя электросетевой компании и оформления акта сдачи-приемки работ;

Включить в договор размещения перечень фактически задействованного электросетевого имущества.