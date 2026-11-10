ТЭВОКС-У: кабели, которые выдерживают до +250°С

10 часов назад
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Источник:
ГК Москабельмет
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На «Заводе Москабель» создают кабельные решения для тех задач, где стандартной продукции уже недостаточно. К ним относятся, например, холодостойкие кабели КРИОСИЛ, кабели для взрывоопасных зон. Еще одно специальное решение — серия универсальных кабелей управления ТЭВОКС-У. Они работают в системах управления, контроля, автоматики и сигнализации даже в условиях экстремально высоких температур — до +250°С.

Почему разработали ТЭВОКС-У

Стандартные кабели работают в температурном диапазоне до +50…+70°С. При более сильном нагреве изоляция и оболочка быстрее стареют, теряют механическую прочность и электрические характеристики. Со временем это может привести к трещинам, повреждению изоляции и отказу кабельной линии.

Особенно высокие температурные нагрузки возникают рядом с промышленными печами, нагревательными установками и другим технологическим оборудованием.

ТЭВОКС-У решает эту задачу: кабель передает управляющие и контрольные сигналы непосредственно в зоне высоких температур.

Особенности конструкции

Изоляция жил и наружная оболочка ТЭВОКС-У выполнены из кремнийорганической резины — силикона. Материал сохраняет эксплуатационные характеристики при длительном воздействии высоких температур.

Конструкция кабеля меняется в зависимости от требований проекта. Доступны разные число и сечение токопроводящих жил, экраны и броня различных типов и сочетаний.

Это позволяет учитывать условия прокладки, требования к механической защите и электромагнитной совместимости.

Ключевые преимущества

  • Кабели ТЭВОКС-У работают при температуре до +250°С.
  • Срок их службы — не менее 40 лет. Это особенно важно для объектов, где замена кабельных линий требует остановки оборудования, сложного монтажа и значительных затрат.
  • Кабели выпускаются в исполнениях нг(А)-HF и нг(А)-FRHF.
  • Исполнение нг(А)-HF применяется на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности и ограничению выделения дыма и коррозионно-активных газов при горении.
  • ТЭВОКС-Унг(А)-FRHF дополнительно сохраняет работоспособность кабельной линии при воздействии пламени в течение 180 минут.

Область применения

Эти кабели предназначены для эксплуатации там, где кабельные линии постоянно подвергаются воздействию высоких температур, и особенно на тех объектах, где замена линии требует остановки оборудования, сложного монтажа и значительных затрат. Области их применения включают:

  • металлургическое и энергетическое оборудование;
  • промышленные печи и нагревательные установки;
  • термическое оборудование;
  • производственные линии;
  • системы промышленной автоматики.

«ТЭВОКС-У создавался под конкретные требования современной промышленности: высокая температура, сложные условия эксплуатации, длительный срок службы. При этом мы не ограничились одним типовым решением — конструкцию можно адаптировать под задачи конкретного объекта, — отмечает генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков. — Для нас важно создавать продукцию, которая помогает предприятиям работать надежнее и технологичнее. Мы развиваем собственные разработки, расширяем возможности российского кабельного производства и тем самым вносим свой вклад в развитие промышленности страны».

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МОСКАБЕЛЬМЕТ
Группа компаний "Москабельмет" сформировалась в 2003 году и успешно развивается на базе производственных цехов ЗАО "Москабельмет". В 2020 году компания отметила 125-летие. Группа компаний "Москабельмет" – это производственно-торговый комплекс, объединяющий основные производства кабельно-проводниковой продукции.