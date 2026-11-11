Энергетики «Россети Волга» завершили подготовку энергообъектов Оренбуржья к зиме

11 нояб. 2026, 12:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Волга
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 В филиале «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» подведены итоги ремонтной кампании 2026 года. 

нергетики филиала «Оренбургэнерго» отремонтировали свыше трех тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения. Специалисты заменили более 1,3 тысячи опор ЛЭП и около шести тысяч изоляторов. Были установлены почти четыре тысячи птицезащитных и птицеотпугивающих устройств. По области отремонтированы 27 подстанций напряжением 110 кВ, 52 подстанции напряжением 35 кВ, более 400 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Для профилактики низовых пожаров и ограничений электроснабжения потребителей энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности почти 480 гектаров трасс в охранных зонах ЛЭП. 

Все мероприятия ремонтной программы 2026 года направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбуржья и устойчивости энергосистемы региона к пиковым нагрузкам.

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