Греческий производитель кабельной продукции Hellenic Cables, входящий в Cenergy Holdings, заключил контракт стоимостью около €1,5 млрд с оператором магистральных электросетей Греции IPTO на строительство кабельного соединения постоянного тока высокого напряжения (HVDC) между Коринфом и островом Кос. Об этом сообщила компания 9 ноября 2026 года.

Проект предусматривает прокладку около 1260 км подводных и 30 км подземных силовых кабелей постоянного тока напряжением 320 кВ. Пропускная мощность соединения составит 1 ГВт. Контракт заключён через дочернюю компанию Fulgor и предусматривает выполнение полного комплекса работ, включая проектирование, поставку оборудования, строительство и монтаж кабельной системы между преобразовательными подстанциями. Производство кабелей постоянного тока высокого напряжения будет организовано на предприятиях Hellenic Cables в Коринфе и Фивах. Реализация проекта должна начаться в четвёртом квартале 2026 года, завершение запланировано на 2030 год.

Новое соединение обеспечит подключение островов Додеканесского архипелага к материковой энергосистеме Греции. Это позволит повысить надёжность электроснабжения островов и постепенно отказаться от использования местных электростанций, работающих на нефтепродуктах.

Hellenic Cables — один из крупнейших производителей кабельной продукции в Европе, специализирующийся на выпуске силовых, подводных и телекоммуникационных кабелей, а также реализации комплексных проектов кабельных систем. Компания имеет более чем 70-летний опыт работы и располагает производственными предприятиями в Греции и Румынии, а также вспомогательными производственными площадками в Греции и Болгарии. Завод Fulgor в Коринфе специализируется на выпуске подводных кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения. С 2012 года инвестиции Hellenic Cables в модернизацию производственных мощностей превысили €800 млн. Компания представляет кабельное направление Cenergy Holdings, акции которой обращаются на биржах Брюсселя и Афин.