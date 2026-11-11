КЭАЗ выступил партнёром проекта по созданию мозаики, вдохновлённой творчеством А.А. Дейнеки

«Электромонтёр» украсил здание галереи А.А. Дейнеки - выдающегося курянина, одного из самых ярких монументалистов ХХ века. Мозаика создана по мотивам иллюстраций художника к детской книге Бориса Уральского 1930 года.

Мозаика создана в рамках проекта «Архитектурные мозаики. Сохраняя наследие». Это культурно-просветительский проект, реализуемый в Курске и направленный на сохранение, систематизацию и популяризацию советского монументального наследия региона. Инициаторами проекта выступили курские журналисты Анна Коршунова, Татьяна Кривенда и Алина Верютина. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Идея создания проекта возникла из-за дефицита информации о курских мозаиках советского периода: многие архивные данные были утрачены, а сами панно постепенно разрушались или скрывались под вентилируемыми фасадами при ремонте зданий. Главной целью стало не просто зафиксировать сохранившиеся артефакты, но и вернуть их в городскую среду, а также сформировать у горожан понимание их культурной ценности как уникального отражения эстетики ушедшей эпохи. Результатом труда инициативной группы стал первый иллюстрированный альбом-каталог советских мозаик на территории региона, в который вошло около сотни работ. Одну из мозаик в ходе проекта удалось реконструировать, при этом новых панно в регионе не создавали уже порядка 30 лет. КЭАЗ выступил партнёром проекта по созданию мозаики и оказал команде финансовую поддержку.

Работа над «Электромонтёром» велась в технике смальтовой мозаики — из цветного запечённого стекла. В создании нового арт-объект приняли участие более 100 горожан. На мастер-классы приходили целыми семьями — школьники, студенты, пенсионеры, свой вклад внесли и сотрудники КЭАЗ. Состоялось 14 двухчасовых мастер-классов под руководством художницы из Железногорска Дарьи Назаровой. Когда фигура электромонтёра была готова, её перенесли на стену здания галереи. В вечернее время мозаика подсвечена.

- КЭАЗ — социально ответственный бизнес. Нам важно созидательно влиять на среду, в которой мы работаем и живём. Поддержка этого проекта — возможность внести вклад в сохранение культурного наследия Курска и в создание нового общественного пространства, которое объединит горожан, — отметил Сергей Карачевцев, управляющий ГК КЭАЗ.

Тем временем в здании галереи А.А. Дейнеки прошла масштабная реконструкция. В ходе церемонии открытия новую мозаику на фасаде оценил глава региона Александр Хинштейн. Мозаика «Электромонтёр» станет не только украшением галереи Дейнеки, но и символом связи поколений: образ, созданный по мотивам работ выдающегося художника почти век назад, воплотился в материале руками курян. Шаг за шагом участники вместе писали новую городскую историю. Так искусство объединяет людей и возвращает городу его культурный код.

Справка. Для КЭАЗ социальная ответственность - системная работа по развитию региона присутствия. Компания реализует проекты в сфере культуры, образования, экологии и благоустройства городской среды.

Одними из ключевых инициатив стал перенос производственных мощностей из исторического центра в современный технопарк «СОЮЗ» и освобождение территории Курского детинца для горожан. Компания финансировала реставрацию Храма Воскресения Христова и создала на этой территории кластер креативных индустрий. На площадке индустриального парка «СОЮЗ» прошёл фестиваль современного искусства «NewTone», в рамках которого фасады заводских цехов украсили муралы учёных и изобретателей (Ньютона, Эйнштейна, Менделеева и др.). Кроме того, компания поддерживает трудовые династии, поощряя преемственность поколений и семейные традиции в профессии.

Деятельность КЭАЗ в области устойчивого развития отмечена высшей оценкой ААА в ЭКГ-рейтинге.