Новый резидент АЗРФ приступит к строительству центра обработки данных в ЯНАО

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит в Ямало-Ненецком автономном округе высокотехнологичный центр обработки данных. Инвестиции в проект составят 1,25 млрд рублей, реализовать его планируют к 2029 году, в результате чего на Ямале появится крупная высокопроизводительная площадка. Её мощность составит 30 МВт. Проект реализуется с привлечением механизмов господдержки по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Работу ЦОДа будут обеспечивать 33 газопоршневые установки, мощность каждой – 1 МВт. Также в рамках инвестпроекта построят инфраструктуру для размещения вычислительного оборудования, смонтируют локальную сеть газоснабжения генераторов, создадут систему охраны и контроля доступа на технологические площадки. Объект займёт территорию в 30 тыс. квадратных метров. ЦОД будет предоставлять услуги хранения больших объёмов информации, доступа к сетевой инфраструктуре и сервисам, в том числе к возможностям искусственного интеллекта.

«Строительство центра обработки данных – масштабный проект, который требует не только больших капитальных вложений в строительство самой инфраструктуры, но и инвестиций в приобретение обширного земельного участка. Льготы и преференции резидента позволяют нам рассчитывать на получение земли без торгов и снижение финансовой нагрузки на проект на начальном этапе, когда мы строимся и запускаемся. Отмечу, что рыночная стоимость одного контейнера для цифрового оборудования – 2,5 млн рублей, а нам таких нужно не менее 30 для обеспечения стабильной и успешной работы. С появлением нашего ЦОДа на Ямале будет расти и количество крупных компаний, которые будут пользоваться его услугами и тем самым поддерживать регион», – сообщили в компании-резиденте АЗРФ.

«Появление ЦОДа закрепит за Ямалом статус региона высоких технологий. Бизнес будет выбирать Арктику для обеспечения бесперебойной работы крупных компаний и проектов, что приведёт на её территории новые инвестиции. В ЯНАО в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют уже 179 резидентов АЗРФ, в экономику региона вложено более 6 млрд рублей», – подчеркнула директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ в КРДВ Анастасия Жук.

Представитель Корпорации также отметила, что суммарный объём планируемых инвестиций резидентов АЗРФ в ЯНАО превышает 64 млрд рублей, создано 487 рабочих мест.

Арктическая зона РФ – крупнейшая особая экономическая зона в мире. Внутри неё действуют налоговые льготы и административные преференции для резидентов: льготные ставки налогов на имущество организаций, землю, прибыль. Также 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для созданных новых рабочих мест. Одним из преимуществ ведения бизнеса в АЗРФ становится возможность применения режима свободной таможенной зоны, предоставление без торгов земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, другие преференции.