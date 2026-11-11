Филиал АО «СО ЕЭС» «Амурское РДУ» завершил мероприятия по вводу в работу после реконструкции одного из ключевых узловых центров питания 220 кВ в западной части Амурской энергосистемы.

Ввод в работу реконструированной подстанции 220 кВ позволил повысить надежность электроснабжения тяговых подстанций Транссибирской магистрали и западной части энергосистемы Амурской области.

Поэтапную реконструкцию подстанции в рамках третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба осуществлял филиал холдинга «Россети» — МЭС Востока. Работы по возведению фактически новой подстанции велись на площадке, прилегающей к действующей ПС 220 кВ.

Питающий центр оснащен силовыми трансформаторами общей мощностью 130 МВА, микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматики, интеллектуальными системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии. Полностью обновлено открытое распределительное устройство 220 кВ с дистанционным управлением коммутационными аппаратами, а также устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики из Амурского РДУ.

На новое открытое распределительное устройство 220 кВ заведены пять действующих линий электропередачи, в том числе от Зейской ГЭС — одной из крупнейших электростанций Дальнего Востока. На подстанции применяется устройство противоаварийной автоматики АРПМ с возможностью работы в режиме «Адаптивная уставка» с использованием величины допустимого перетока активной мощности, рассчитанной Системой мониторинга запасов устойчивости Системного оператора.

Специалисты Амурского РДУ рассчитали электроэнергетические режимы Амурской энергосистемы с учетом нового крупного сетевого объекта. Осуществили расчет токов короткого замыкания, параметров настройки РЗА, разработали комплексные программы по опробованию напряжением вновь смонтированного оборудования.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.