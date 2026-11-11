Ростовская АЭС в 2027 году введёт в эксплуатацию вентиляторные градирни для энергоблока №4

Ростовская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») в 2027 году введёт в эксплуатацию комплекс вентиляторных градирен для энергоблока №4. Решение продиктовано успешным опытом эксплуатации аналогичного оборудования, работающего на блоке №3 с 2021 года.



Вентиляторные градирни обеспечивают дополнительное охлаждение энергоблоков в жаркие летние месяцы и тем самым предотвращают потери электроэнергии. За пять лет работы на блоке №3 оборудование подтвердило высокую эффективность: экономический эффект составляет снижение потерь в пиковые месяцы на 183,6 млн кВт·ч электроэнергии для каждого блока, оснащённого такими градирнями.



В комплексе с башенными испарительными градирнями вентиляторные градирни повышают безопасность и надёжность крупнейшего в регионе энергетического объекта, от стабильной работы которого зависят энергоснабжение жителей юга страны и экономика Дона, Кубани и Ставрополья.



Ввод нового оборудования продолжит системную работу станции в рамках программы энергосбережения Росатома. Ещё один значимый её результат - замена более 52 тысяч люминесцентных ртутьсодержащих ламп на светодиодные. Это решение даёт экономию электроэнергии и заметный экологический эффект: отходы от светодиодных ламп относятся к IV классу опасности (малоопасные), тогда как люминесцентные ртутьсодержащие лампы - к I классу (чрезвычайно опасные) и подлежат утилизации через Федерального экологического оператора.



Энергоэффективные решения применяются и в самом производстве электроэнергии: во время планово‑предупредительных ремонтов на станции регулярно выполняется очистка трубок конденсаторов турбин энергоблоков, что позволяет исключать потери при выработке электроэнергии.

«Программа энергосбережения Ростовской АЭС - это часть энергетического менеджмента атомной отрасли. Главная цель - эффективное и рациональное использование энергоресурсов при безусловном соблюдении безопасности и надёжной работы оборудования. В рамках программы мы проводим модернизацию систем освещения, тепловых сетей, систем технологического водоснабжения и систем учёта электроэнергии на собственные, производственные и хозяйственные нужды. В целом работа по повышению энергетической эффективности напрямую влияет на рост конкурентоспособности и достижение стратегических задач Госкорпорации „Росатом“», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Как подчёркивает генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв: «Передовые отечественные технологические решения, разработанные усилиями ведущих учёных „Росатома“, Российской академии наук призваны обеспечить самые современные стандарты переработки отходов и гарантировать высокий уровень безопасности для окружающей среды и людей, живущих рядом. В XXI веке устойчивым и экономически приемлемым путём развития энергетики для планеты является атомная энергетика. И нет никакого другого подхода к решению этой задачи, кроме как развития атомных технологий».

Госкорпорация «Росатом» работает над выполнением поручения Президента РФ Владимира Путина по увеличению доли атомной энергетики в национальном энергобалансе до 25 % в 2040-е годы. 20 августа 2026 года Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития атомной энергетики в России, на котором были обозначены следующие ключевые задачи: технологическая готовность (обеспечить возможность проектирования и строительства как крупных, так и малых АЭС); топливная обеспеченность (укрепить собственную ресурсную базу: вести геологоразведку и осваивать новые месторождения); серийное производство (создать линейку атомных энергоблоков, которые можно будет собирать серийно, в режиме конвейера). Кроме того, были поставлены задачи в сфере масштабов (запланировать ввод около 30 ГВт новых атомных мощностей, чтобы заместить энергоблоки, отработавшие свой ресурс, и нарастить общую мощность атомной генерации), расширения географии отечественных атомных проектов и в области подготовки кадров для атомной отрасли.



Ростовская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 млн кВтч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 млн человек.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов госкорпорации «Росатом» представлена на сайте www.russianatom.ru.