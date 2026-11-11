Учёные СПбПУ представили разработки для повышения надёжности энергетики Арктики

Учёные Высшей школы высоковольтной энергетики Института энергетики СПбПУ Петра Великого представили исследования в области надёжности и безопасности электроэнергетического оборудования на Всероссийской научно-практической конференции «АрктикЭнерго-2026». Мероприятие прошло 5–6 ноября в Апатитах на площадке Кольского научного центра РАН, сообщает Институт энергетики СПбПУ.

Профессор Сергей Кривошеев представил результаты исследования работы заземлителей различных типов в системах молниезащиты, эксплуатируемых в условиях вечной мерзлоты. Работа посвящена особенностям функционирования заземляющих устройств в многолетнемёрзлых грунтах, которые необходимо учитывать при проектировании энергетических объектов в Арктической зоне.

Доцент Руслан Жилиготов рассказал о высокочастотных коммутационных перенапряжениях в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией. Исследователи рассмотрели опыт эксплуатации КРУЭ, методы волнового моделирования и способы защиты вторичных цепей систем управления, измерения и релейной защиты.

Доцент Никита Образцов представил работу, посвящённую влиянию параметров внешнего теплообмена на температурный режим элегазового генераторного выключателя. Полученные результаты могут применяться при оценке надёжности высоковольтного коммутационного оборудования в условиях изменения температуры окружающей среды.

Отдельное исследование было посвящено защите кабельной инфраструктуры. Аспирант Института энергетики Годвин Оджоре Ибеоджо под руководством профессора Василия Титкова представил модель воздействия индуцированных ударом молнии перенапряжений на оболочку подземного силового кабеля напряжением 6–35 кВ. В работе рассмотрены процессы искрового пробоя грунта и выполнена вероятностная оценка времени до повреждения кабельной оболочки. Результаты могут использоваться для повышения надёжности кабельных линий и совершенствования их защиты от грозовых воздействий.

Директор Института энергетики СПбПУ Виктор Барсков и профессор Сергей Кривошеев также вошли в программный комитет конференции. Участники мероприятия обсудили вопросы эксплуатации энергетического оборудования в условиях Арктики и перспективы дальнейшего научно-технического сотрудничества.