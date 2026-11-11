ВНИИКП выбран головной конструкторской организацией Госкорпорации «Росатом» по кабельным изделиям

Приказом Госкорпорации «Росатом» от 09.11.2026 № 1/2179-П ОАО «ВНИИКП» выбрано в качестве головной конструкторской организации по группе однородной продукции «кабельные изделия (кабели и провода, кабельная арматура)».

Решение принято в соответствии с пунктом 23 Порядка выбора Госкорпорацией «Росатом» головных конструкторских организаций, утверждённого приказом от 29.12.2023 № 1/36-НПА, и протоколом заочного заседания комиссии по определению возможности выбора организаций в качестве головных конструкторских организаций от 10.09.2026 № 1-8/90-Пр.

Присвоение статуса головной конструкторской организации подтверждает высокую научно-техническую компетенцию института в области разработки кабельной продукции и доверие Госкорпорации «Росатом» к многолетнему опыту ОАО «ВНИИКП». Институт продолжит обеспечивать научное сопровождение, развитие и стандартизацию кабельных изделий для нужд атомной отрасли, выступая методологическим и координирующим центром по данной группе однородной продукции.

​Приказ Госкорпорации «Росатом» от 09.11.2026 № 1/2179-П