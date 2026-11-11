В Москве выдано разрешение на строительство в рамках первого этапа реализации проекта автомобильной дороги от Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Проект будет реализован в рамках концессионного соглашения с Правительством Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Документ выдан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации после получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза» на проектную документацию по подготовке территории. Сейчас на участке будущей магистрали проводятся необходимые мероприятия для последующего развертывания основных строительных работ.

Строительство новой автомобильной дороги от ТТК в районе улицы Трофимова до Севастопольского проспекта станет одним из крупных инфраструктурных проектов столицы. Магистраль протяженностью около 13 километров соединит Третье транспортное кольцо в районе улицы Трофимова с Севастопольским проспектом в районе улицы Дмитрия Ульянова. Проект предусматривает создание 16 искусственных сооружений, включая мост через Москву-реку, тоннель под железнодорожными путями, эстакады и путепроводы. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Инвестором выступает «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

В рамках первого этапа специалисты приступили к подготовке территории будущей трассы. Ведется демонтаж заброшенных промышленных сооружений, обустраивается бытовой городок для строителей. Одновременно владельцы инженерных коммуникаций проводят работы по переносу сетей, расположенных в зоне строительства.

Основные строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию соответствующего этапа, а также оформления необходимых разрешений и согласований.

Особое место в проекте занимает строительство искусственных сооружений, которые обеспечат прохождение магистрали через существующие транспортные сооружения. Помимо моста через Москву-реку и тоннеля под Павелецким направлением Московской железной дороги, предусмотрено возведение эстакад, путепроводов и подземных пешеходных переходов.

Новая автомобильная дорога пройдет от Третьего транспортного кольца до Севастопольского проспекта, сформировав дополнительное транспортное соединение между территориями на юге и юго-западе Москвы. Ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Концессии — один из наиболее распространенных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры столицы. В рамках таких соглашений инвестор берет на себя обязательства по строительству или реконструкции объектов, которые находятся или подлежат поступлению в собственности города, получая взамен право на их эксплуатацию, чтобы вернуть вложенные средства. Для инвестора это возможность реализовывать в сотрудничестве с городом крупные проекты и привлечь финансирование на более выгодных условиях. Столица, в свою очередь, получает новые рабочие места и ускоренное развитие современной инфраструктуры за счет привлечения внебюджетных средств. Кроме того, концессионные соглашения позволяют распределять риски между Москвой и инвестором, что делает реализацию проектов более устойчивой с финансовой и экономической точки зрения.