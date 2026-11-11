В распределительные сети «Россети Юг» поступило 2,6 млрд кВт·ч «зелёной» электроэнергии

С начала 2026 года в распределительные сети «Россети Юг» в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае, Республиках Адыгея и Калмыкия поступило 2,6 млрд кВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В общей структуре отпуска в сеть доля «зелёной» энергетики составила 6,2%.

Объём поставок электроэнергии ветряной генерацией превысил 1,3 млрд кВт·ч, гидрогенерацией – 526 млн кВт·ч, солнечной генерацией – 702 млн кВт·ч.

Наибольший объём электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты на основе ВИЭ в Ростовской области – свыше 1,1 млрд кВт·ч и в Республике Калмыкия – 745 млн кВт·ч. В Волгоградской области объём полученной «зелёной» электроэнергии составил 316 млн кВт·ч, в Астраханской области – 289 млн кВт·ч, в Краснодарском крае и Республике Адыгея – 88 млн кВт·ч.

В настоящее время в Ростовской области вырабатывают электроэнергию пять ветроэлектростанций (ВЭС) и одна гидроэлектростанция (ГЭС), в Краснодарском крае – шесть солнечных электростанций (СЭС). В Калмыкии действуют три ВЭС и четыре СЭС. В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 13 СЭС. В Волгоградской области производство «зелёной» энергии осуществляют две СЭС и одна ВЭС, по одной шлюзовой и малой ГЭС. В Адыгее – одна ВЭС, две СЭС и одна малая ГЭС. К электросетевой инфраструктуре «Россети Юг» подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации.