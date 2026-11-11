«Вести Чувашия» рассказали о кадровой программе завода «Марпосадкабель»

11 нояб. 2026, 15:45
358
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
АО Марпосадкабель
Авторы и источники / Правообладателям

Завод «Марпосадкабель» совместно с кадровым центром «Работа России» участвует в организации временных и общественных работ в Чувашской Республике. О реализации программы на предприятии рассказал телеканал «Вести Чувашия».

С начала 2026 года на завод были направлены 38 безработных граждан. Каждый второй кандидат успешно прошёл собеседование и обучение, получив возможность продолжить работу на предприятии на постоянной основе. Программа позволяет участникам приобрести производственный опыт, а заводу — привлекать и готовить необходимые кадры. Сотрудникам «Марпосадкабеля» предоставляются полисы добровольного медицинского страхования, бесплатное питание, возможности для профессионального обучения и повышения квалификации, а также абонементы для занятий спортом.

Завод является одним из значимых промышленных предприятий Мариинского Посада. Участие в программах занятости способствует созданию рабочих мест, подготовке специалистов и обеспечению предприятия квалифицированными кадрами.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
МАРПОСАДКАБЕЛЬ
АО «Марпосадкабель» – производитель кабельно-проводниковой продукции. Многолетний опыт, широкий ассортимент, технические возможности, сроки изготовления и поставки продукции, качество, квалификация и целеустремленность персонала позволяют предприятию уже почти 30 лет уверенно занимать свою нишу на рынке сбыта и увеличивать производство востребованной продукции. На сегодняшний день в номенклатуре завода более 50 марок продукции, более 1500 маркоразмеров. 