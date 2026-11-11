«Вести Чувашия» рассказали о кадровой программе завода «Марпосадкабель»

Завод «Марпосадкабель» совместно с кадровым центром «Работа России» участвует в организации временных и общественных работ в Чувашской Республике. О реализации программы на предприятии рассказал телеканал «Вести Чувашия».

С начала 2026 года на завод были направлены 38 безработных граждан. Каждый второй кандидат успешно прошёл собеседование и обучение, получив возможность продолжить работу на предприятии на постоянной основе. Программа позволяет участникам приобрести производственный опыт, а заводу — привлекать и готовить необходимые кадры. Сотрудникам «Марпосадкабеля» предоставляются полисы добровольного медицинского страхования, бесплатное питание, возможности для профессионального обучения и повышения квалификации, а также абонементы для занятий спортом.

Завод является одним из значимых промышленных предприятий Мариинского Посада. Участие в программах занятости способствует созданию рабочих мест, подготовке специалистов и обеспечению предприятия квалифицированными кадрами.