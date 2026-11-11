«Росатом» и правительство Беларуси обсудили проект третьего энергоблока БелАЭС

11 нояб. 2026, 14:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и премьер-министр Беларуси Александр Турчин 11 ноября провели в Минске переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Одной из ключевых тем стало развитие Белорусской АЭС, сообщает Правительство Беларуси.

Стороны обсудили технический облик третьего энергоблока и подготовку документов, необходимых для реализации проекта. Как ранее сообщало Минэнерго Беларуси, его мощность составит 1200 МВт. Новый блок планируется построить по проекту, схожему с двумя действующими энергоблоками БелАЭС. Рамочное соглашение предполагается подписать до конца 2026 года.

«Конечно, основной приоритет — это сотрудничество в энергетической сфере», — отметил Александр Турчин.

В настоящее время на Белорусской АЭС эксплуатируются два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Станция обеспечивает около 40% потребления электроэнергии в стране. Помимо атомной энергетики, Беларусь и «Росатом» развивают взаимодействие в области аддитивных технологий, электротранспорта, накопителей энергии и ядерной медицины.

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