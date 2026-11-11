С января по сентябрь текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 2 358 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общая присоединенная мощность составила 115 МВт. Из них 43 МВт выделено для подключения 1 577 объектов в Санкт-Петербурге и 72 МВт – для 781 объекта в Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».