«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией более 2 350 объектов малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2026 года
11 нояб. 2026, 13:15
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С января по сентябрь текущего года специалисты «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 2 358 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Общая присоединенная мощность составила 115 МВт. Из них 43 МВт выделено для подключения 1 577 объектов в Санкт-Петербурге и 72 МВт – для 781 объекта в Ленинградской области.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».