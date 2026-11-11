Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» за девять месяцев 2026 года подключили к электрическим сетям 112 новых объектов на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Теберда-Домбай» и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. В сумме им обеспечено 7,3 мегаватта мощности.

Большая часть новых потребителей (68 объектов) пришлась на индустрию гостеприимства: гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и коттеджи. В частности, 1,5 мегаватта предоставлено интенсивно развивающемуся горнолыжному поселку Романтик (курорт «Архыз»), где сейчас идет масштабное строительство отелей, канатных дорог и инженерной инфраструктуры. Кроме того, энергетики обеспечили электроснабжение инфраструктурных и жилых объектов: радиотелевизионной станции и нового многоквартирного дома в городе-курорте Теберда. Для реализации этих задач специалисты филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили комплекс технических мероприятий: построили около трех километров линий электропередачи класса напряжения 0,4-10 кВ и ввели в эксплуатацию три новые трансформаторные подстанции.

Динамичное развитие туристической и сопутствующей инфраструктуры в регионе связано со стабильным ростом туристического потока в регион. Только за I полугодие 2026 года курорты Карачаево-Черкесии посетили 1,7 млн человек, что на 14% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.