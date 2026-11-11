«Россети Юг» установили в Калмыкии более 2,8 тысячи «умных» счётчиков в 2026 году

11 нояб. 2026, 10:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Юг
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 Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» с начала 2026 года установили в Республике Калмыкия 2 816 интеллектуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии, в том числе 931 в рамках исполнения договоров технологического присоединения новых потребителей к электросетевой инфраструктуре компании.

«Умные» счетчики позволяют в дистанционном режиме снимать показания, выявлять хищения, снижать уровень потерь энергоресурса. Они анализируют режимы энергопотребления и «видят» отклонения параметров электроснабжения.

Согласно законодательству, установка и обслуживание приборов учета электроэнергии (кроме договоров по техприсоединению) производится полностью за счет энергокомпании и является бесплатной для потребителей. Вмногоквартирных домах счетчики устанавливают гарантирующие поставщики электроэнергии. 

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