Спецкабель оптимизировал расход материалов при экструзии

На заводе «Спецкабель» внедрили рационализаторское предложение, направленное на снижение расхода полимерных материалов при экструзии кабельной продукции. По данным предприятия, экономический эффект от реализации инициативы превысил 8 млн рублей.

Экструзия применяется для нанесения изоляции или защитной оболочки на кабельную заготовку. В технической документации была установлена минимальная толщина изоляционного слоя 1,8 мм, однако верхний предел не указывался. На практике показатель обычно составлял 2,2–2,4 мм.

Сотрудник предприятия предложил установить рабочий диапазон толщины 1,8–2,0 мм и зафиксировать соответствующие технологические параметры в документации. Оптимизация позволила сократить потребление материала и снизить производственные затраты при соблюдении установленных требований к продукции.

С начала 2026 года сотрудники «Спецкабеля» подали десять рационализаторских предложений. Две инициативы уже внедрены, ещё четыре находятся на стадии реализации.