В Краснопахорском районе построят крупный логистический центр

11 нояб. 2026, 16:30
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Крупный складской терминал начали строить в Краснопахорском районе Троицкого административного округа столицы за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Логистические центры оптимизируют цепочки поставок, минимизируют затраты на хранение и транспортные расходы крупных торговых сетей и брендов. Для конечного потребителя это означает более низкую стоимость товаров на полках магазинов и маркетплейсах за счет отсутствия лишних посредников.

«В Троицком административном округе столицы строится логистический комплекс «Терехово» площадью более 95 тысяч квадратных метров и вместимостью 191 тысяча палето-мест. Для него разработаны индивидуальные архитектурные и планировочные решения. В единую композицию здания включены шесть административно-бытовых блоков. Центр предназначен для интенсивной логистической эксплуатации: высокостеллажного хранения, развитой системы погрузочно-разгрузочных зон и автоматизированного контроля потребления инженерных ресурсов. Здесь смогут работать более тысячи человек», – рассказал Владимир Ефимов.

Архитектура логистического центра «Терехово» основана на контрасте спокойного серого фона и ярких желтых акцентов. Фасады складских корпусов приобретут выразительную геометрию благодаря металлической просечно-вытяжной сетке и композитным панелям. Такой же визуальный стиль будет использован в административных корпусах и контрольно-пропускных пунктах (КПП). Площадь озеленения территории составит до 40 тысяч квадратных метров, здесь высадят несколько десятков крупномерных деревьев. Благоустройство предусмотрено у административно-бытовых корпусов, входных групп и КПП, а также в придорожной зоне и в местах отдыха водителей.

«Комитет уже получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была составлена программа выездных проверок. Административно-бытовые блоки займут более четырех тысяч квадратных метров. Инспекторы ведомства будут контролировать возведение логистического центра на всех этапах – они оценят качество конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Рабочая высота высокостеллажной зоны комплекса будет достигать 11,7 метра. Полы под стеллажами выдержат нагрузку до 10 тонн на квадратный метр. Вдоль фасадов разместят погрузочно-разгрузочные доки с платформами, соединяющими кузов фуры с полом склада, и герметизаторами, защищающими зону погрузки от холода и осадков. Перед доками будет оставлено не менее 36 метров для маневрирования фур.

Кроме того, в Филимонковском районе Новомосковского административного округа столицы создается логистический центр «Первомайское» площадью более 70 тысяч квадратных метров. Вместе два комплекса пополнят логистическую инфраструктуру столицы на 165 тысяч квадратных метров.

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