Энергетики обновили воздушную линию для ста семей села Темпы

Для более чем 300 жителей частного сектора в с. Темпы Талдомского городского округа обновлена линия электропередачи. Работы улучшили подачу электроэнергии примерно для 10 частных домовладений, пять многоквартирных домов, дошкольного учреждения № 5 «Кораблик», а также отделения почтовой связи в селе Темпы.

Специалисты «Мособлэнерго» в начале ноября завершили капитальный ремонт воздушной линии, пролегающей от трансформаторной подстанции № 201. Энергетики заменили неизолированный провод на современный самонесущий изолированный провод протяженностью более 500 метров, а также 21 железобетонную опору. Кроме того, специалисты выполнили установку вводов в дома.

Линия эксплуатировалась много лет и могла подвести в самый неподходящий момент. При сильном ветре или обледенении провод мог повредиться. Тогда без света остались бы сотни жителей, дошкольное учреждение и почта. Это особенно важно для детского сада «Кораблик», где каждый день занимаются дети. Зимой, когда включают обогреватели, нагрузка на сеть растет. Теперь новый провод прочнее, а опоры устойчивее, что снижает риск технологических нарушений.

Благодаря выполненным работам более ста семей села Темпы смогут спокойно заниматься домашними делами, не беспокоясь об отсутствии электричества.