Энергетики обновили воздушную линию для ста семей села Темпы
Для более чем 300 жителей частного сектора в с. Темпы Талдомского городского округа обновлена линия электропередачи. Работы улучшили подачу электроэнергии примерно для 10 частных домовладений, пять многоквартирных домов, дошкольного учреждения № 5 «Кораблик», а также отделения почтовой связи в селе Темпы.
Специалисты «Мособлэнерго» в начале ноября завершили капитальный ремонт воздушной линии, пролегающей от трансформаторной подстанции № 201. Энергетики заменили неизолированный провод на современный самонесущий изолированный провод протяженностью более 500 метров, а также 21 железобетонную опору. Кроме того, специалисты выполнили установку вводов в дома.
Линия эксплуатировалась много лет и могла подвести в самый неподходящий момент. При сильном ветре или обледенении провод мог повредиться. Тогда без света остались бы сотни жителей, дошкольное учреждение и почта. Это особенно важно для детского сада «Кораблик», где каждый день занимаются дети. Зимой, когда включают обогреватели, нагрузка на сеть растет. Теперь новый провод прочнее, а опоры устойчивее, что снижает риск технологических нарушений.
Благодаря выполненным работам более ста семей села Темпы смогут спокойно заниматься домашними делами, не беспокоясь об отсутствии электричества.
«Когда линия эксплуатируется много лет, ее состояние становится вопросом не только техники, но и комфорта людей. В селе Темпы специалисты „Мособлэнерго“ заменили провод и опоры, выполнили вводы в дома — и теперь местные жители меньше зависят от капризов погоды. Это особенно важно для детского сада, где каждый день занимаются дети, и для почты, которая должна работать без сбоев. Более трехсот человек в частном секторе и пяти многоквартирных домах получают более качественное электроснабжение. Мы продолжим обновлять распределительный комплекс в муниципальных округах, потому что именно из таких участков складывается общая надежность сетей региона», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.