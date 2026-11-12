Инжиниринг за пределами САПР: RusCable.Ru работает на конференции по цифровизации проектирования

Насыщенная программа, сильный состав специалистов по искусственному интеллекту и цифровым технологиям, актуальные доклады и качественные презентации — сегодня, 12 ноября, в центральном офисе ГК «ССТ» в Мытищах проходит конференция «Цифровизация инжиниринга: инжиниринг за пределами САПР». Содержательные выступления, интересная подача и доброжелательная атмосфера создают условия для профессионального обмена и знакомства с новыми подходами к инженерной работе. Команда RusCable.Ru находится на площадке и готовит оперативный репортаж.

Конференция адресована главным инженерам проектов, руководителям проектных отделов, расчётчикам, техническим службам предприятий, заказчикам и подрядчикам, ИТ-директорам и руководителям цифровой трансформации. Программа объединяет вопросы, с которыми сегодня сталкиваются проектные институты, EPC-компании, генеральные подрядчики и промышленные предприятия: как сократить ручные операции, повысить качество документации, применять искусственный интеллект и сохранять инженерную экспертизу в условиях дефицита кадров. Отдельное внимание уделяется подготовке специалистов и взаимодействию отрасли с профильными вузами. Организатором конференции выступает Delta Project, партнёрами — «ССТэнергомонтаж» и «РТ-Инжиниринг» (Группа Ростех). Медиахолдинг «РусКабель» поддерживает мероприятие в качестве информационного партнёра.

Деловая программа объединяет представителей промышленности, разработчиков инженерного программного обеспечения и научно-образовательного сообщества. Среди спикеров — руководители и специалисты ГК «ССТ», «РТ-Инжиниринг», АСКОН, Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», ПАО «Группа Астра», НИУ «МЭИ», Университета МИСИС и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Цифровизация начинается с пересмотра инженерного процесса

Одна из центральных тем конференции — разрыв между возможностями современных инструментов и фактической организацией проектной работы. Программное обеспечение развивается, однако подготовка проекта по-прежнему может требовать большого объёма ручных операций, переноса данных и согласования отдельных частей документации.Участники рассматривают цифровизацию в масштабе всего инженерного процесса: от получения технического задания и выполнения расчётов до подготовки спецификаций и выпуска документов.

Особое внимание уделяется промышленным электротехническим системам — электрообогреву, силовым линиям и шкафам управления. Для таких проектов существенны точность расчётов, согласованность решений и возможность использовать накопленную экспертизу независимо от того, какой специалист выполняет конкретную задачу.

В центре программы — переход к работе с проектом как с взаимосвязанными данными об объекте. В этой модели цифровая среда выполняет расчёты и формирует документацию, а инженер задаёт исходные условия, проверяет результаты и принимает решения. Ответственность за качество проекта при этом сохраняется за человеком.

От генерации документации — к искусственному интеллекту

Утреннюю часть программы открывает тема взаимосвязи цифрового инжиниринга, продаж и генерации инженерной документации. Ей посвящён доклад Михаила Струпинского, президента ГК «ССТ». В своём выступлении Михаил Струпинский подчёркивает, что цифровой инжиниринг выходит далеко за рамки САПР и затрагивает интересы инженеров, управленцев и инвесторов. По его словам, группа занимается этими вопросами более пяти лет, а обмен опытом с промышленными, учебными и отраслевыми институтами показал, насколько широк круг заинтересованных специалистов. Именно это стало предпосылкой для проведения конференции. Струпинский отдельно отмечает сильный состав спикеров и обращает внимание на роль самих участников: площадку для содержательного профессионального разговора формируют прежде всего приглашённые эксперты и слушатели.

Тему ближайших изменений профессии продолжает Роман Вайнберг, заместитель директора по цифровизации, руководитель ИИ-подразделения «РТ-Инжиниринг». Его выступление посвящено влиянию искусственного интеллекта на проектирование и перспективам развития инжиниринга в ближайшие три года.

Практическую сторону перехода за пределы традиционных САПР представляет Валентин Каськов, ИТ-директор ГК «ССТ», исполнительный директор Delta Project. Его тема объединяет системы генерации чертежей, BIM-Gen и организацию офисов цифрового проектирования.

Место САПР в современных процессах проектирования и производства рассматривает Дмитрий Гинда, директор по маркетингу направления CAD/AEC компании АСКОН. В центре внимания — роль инженерного программного обеспечения и его взаимодействие с другими инструментами и технологиями.

Этот блок связывает несколько уровней цифровизации: отдельные рабочие операции, подготовку документации, организацию проектной деятельности и управление инженерными знаниями. Ведущий конференции — Сергей Червяков, директор по искусственному интеллекту госкорпорации «Туризм.РФ».

Промышленный опыт и цифровизация энергоснабжения

Дневная сессия посвящена опыту инжиниринговых организаций и прикладным задачам. В программе — доклад Валерия Тропина, главного эксперта Центра трансфера технологий и технической политики АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», об опыте дивизиона в укреплении технологического суверенитета, повышении конкурентоспособности и производительности труда. Проблемам и тенденциям цифровизации инжиниринга посвящено выступление Александра Зуйкова, кандидата технических наук, доцента кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Организацию инженерных процессов с использованием генеративного искусственного интеллекта рассматривает Владимир Нелюб, член правления, директор по науке и ИИ ПАО «Группа Астра», генеральный директор «АСТРА ИИ», доктор технических наук, профессор. Особый интерес для электротехнического и кабельного сообщества представляет блок проектирования систем энергоснабжения и электроснабжения. Применению ИИ в этой области посвящён доклад Сергея Гужова, кандидата технических наук, доцента НИУ «МЭИ», директора Центра подготовки и профессиональной переподготовки «Автоматизированные системы управления тепловыми процессами в энергетике и промышленности».

Каким будет инженер после 2030 года

Изменение инструментов проектирования ставит перед отраслью и образовательными организациями общий вопрос: какие знания и навыки потребуются инженеру в новой технологической среде. Этому посвящено выступление Михаила Погребисского, директора Института электротехники и электрификации НИУ «МЭИ». Его доклад связывает изменения в вузовской подготовке после 2030 года с потребностями отрасли. Образовательная тема дополняет технологическую повестку конференции. Работа с данными, понимание возможностей автоматизированных расчётов и способность критически оценивать результат рассматриваются в контексте развития инженерной профессии.

Практика в демозоне

Параллельно с докладами работает демозона. Инженеры показывают выполнение реальной задачи от технического задания до спецификации, включая расчёты, силовую часть, соединительные коробки и щит управления. Посетители могут проследить последовательность проектирования и задать вопросы непосредственно по ходу работы. Демозона открыта до 19:00.

Для кабельной отрасли темы конференции связаны с конкретными процессами: расчётом электротехнических систем, подготовкой проектных решений, формированием спецификаций и документации. Их развитие затрагивает взаимодействие производителей, проектных организаций, поставщиков оборудования и заказчиков.

Конференция продолжается. Команда RusCable.Ru работает на площадке и готовит подробный оперативный репортаж. О содержании выступлений, практических решениях и наиболее интересных подходах расскажем в ближайших публикациях. Следите за обновлениями RusCable.Ru и официального Telegram-канала.

Программа конференции и информация об организаторах