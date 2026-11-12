Томсккабель подтвердил соответствие систем менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ISO 22163:2023

12 нояб. 2026, 17:45
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Источник:
ООО Томсккабель
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Аудит проводился независимыми аудиторами из аккредитованного в СДС ОПЖТ органа по сертификации «Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».

 Система менеджмента качества на в ООО «Томсккабель» действует почти 20 лет, и ежегодно необходимо проходить подтверждение её результативности и соответствие критериям установленных стандартов.

В рамках очередного аудита комиссия провела оценку готовности СМК в соответствии с требованиям ISO 22163:2023 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 посетив кабельный цех, планово-производственный отдел, складское хозяйство, отдел контроля качества продукции и сертификации, планово-экономический отдел, отдел по работе персонала, коммерческого директора, отдел маркетинга и рекламы, отдел главного технолога, службу материально-технического обеспечения, отдел качества.

По окончании аудита руководитель группы аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Тимофей Алексеев познакомил генерального директора с результатами аудита, выразил благодарность персоналу ООО «Томсккабель» за оказанную помощь в организации и проведении проверки, подвел итоги и представила выводы группы аудиторов по результатам проверки с необходимыми фактами и комментариями по выявленным наблюдениям с рекомендацией для руководства о соответствии системы менеджмента.

Несоответствий в ходе аудита не было выявлено, по рекомендациям традиционно ООО «Томсккабель» разработает мероприятия и своевременно внесет корректировки в процессы с целью повышения уровня зрелости СМК.

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