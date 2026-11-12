В «Шушарах-2» появится научно-производственный кластер для газовой отрасли

В производственной зоне «Шушары-2» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга планируется создать промышленный кластер с производственными и складскими корпусами. Изменения в проект планировки территории утвердили на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщают «Ведомости. Северо-Запад».

Объём инвестиций в создание «Петербургского индустриального парка» оценивается почти в 45 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Соглашение с инвестором было заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

Промышленный парк разместится между Крановым, Механическим и Николаевским проездами и улицей Ленина. На его территории предусмотрено строительство 22 капитальных объектов, включая научно-технический комплекс для проведения исследований в сфере добычи и переработки газа.

Для электроснабжения производственных, научных и складских корпусов планируется построить 48 трансформаторных подстанций. Проект ориентирован на развитие промышленной инфраструктуры Петербурга, локализацию технологий и выпуск импортозамещающей продукции.