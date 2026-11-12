На блоке №1 АЭС «Аккую» (Турция) завершены испытания герметичной оболочки на прочность

На первом энергоблоке АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) успешно завершены испытания герметичной оболочки здания реактора на прочность и герметичность. Специалисты проверили способность конструкции выдерживать предусмотренные проектом нагрузки и сохранять герметичность при повышении давления в нештатных ситуациях.

Испытания проводились непрерывно на протяжении 8 суток. Для проверки прочности давление воздуха внутри гермооболочки постепенно повышали до 0,46 МПа. Это на 15 % выше расчётного давления 0,4 МПа, при котором выполнялась оценка герметичности конструкции. На пике набора давления нагрузка на каждый квадратный метр поверхности оболочки была эквивалентна весу груза массой около 47 тонн. После достижения максимального уровня давление также поэтапно снижали. На всех этапах специалисты контролировали состояние оболочки: возникающие в ней напряжения, изменения формы и размеров под нагрузкой.

Программа предусматривала проверку герметичности как при повышенном давлении, так и при разрежении – давлении ниже атмосферного. Результаты испытаний подтвердили, что конструкция полностью соответствует проектным требованиям по прочности и герметичности и способна выдерживать избыточное внутреннее давление.

«На первом энергоблоке последовательно проводится серия контрольных испытаний. Проверяется оборудование, элементы конструкции, системы безопасности. Мы успешно протестировали главный защитный барьер энергоблока. Полученные результаты подтверждают высокое качество работ по сооружению герметичной оболочки и позволяют в ближайшее время перейти к следующему этапу предпусковых пусконаладочных работ – холодно-горячей обкатке реакторной установки», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

Двойная защитная оболочка – одна из конструктивных особенностей энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Внутренняя оболочка окружает основное оборудование реакторной установки, служит барьером, препятствующим выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Прочность обеспечивает железобетонная конструкция с системой предварительного напряжения армоканатами, герметичность – внутренняя стальная облицовка. Наружная защитная оболочка формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать экстремальные внешние воздействия: землетрясения силой до 9 баллов, цунами, ураганы, а также их сочетания.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.