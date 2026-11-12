Свыше 20,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2026 году на поддержку инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на возмещение расходов «ВЭБ.РФ» в связи с предоставлением кредитов и займов на реализацию инвестиционных проектов в III квартале 2026 года. Речь идёт о проектах по развитию крупного производства в области металлургии, химической и нефтегазовой промышленности, модернизации энергетической инфраструктуры, строительству новых аэровокзальных комплексов и портовых мощностей.

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию крупных инвестиционных проектов стоимостью от 3 млрд рублей в приоритетных отраслях экономики. Оператором программы выступает «ВЭБ.РФ».

В августе 2026 года на поддержку программы было направлено 39,5 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен на заседании Правительства 12 ноября.

Говоря о принятом решении, Михаил Мишустин отметил, что «Фабрика проектного финансирования» объединила уже свыше 40 инициатив с общим объёмом вложений около 6,5 трлн рублей, в том числе по строительству электростанций, логистических терминалов, магистральных каналов связи, разработке рудных месторождений, выпуску химических продуктов.