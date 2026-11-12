Энергетики провели комплекс плановых работ на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. В селе Узуново муниципального округа Серебряные Пруды смонтировали три современных разъединителя российского производства.

Линейный разъединитель — это специальный коммутационный аппарат, который устанавливается на опорах ЛЭП. Его главная задача — быстро и безопасно отключать отдельные участки сети для проведения ремонта или локализации технологического нарушения. Благодаря этому энергетикам не нужно обесточивать весь населенный пункт: без напряжения остается только локальный отрезок сети, а остальные потребители продолжают получать электроэнергию в штатном режиме.

Монтаж оборудования выполняется с автовышки с соблюдением всех правил электробезопасности — это требует от персонала высокой квалификации и точности. Современные разъединители устойчивы к перепадам температур, обледенению и ветровым нагрузкам. После установки специалисты проводят обязательную регулировку контактов и проверку привода, обеспечивая надежность включения и отключения участка сети.