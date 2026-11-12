«Россети Тюмень» рассказали о результатах деятельности в качестве СТСО в Тюменской области

В Тюмени состоялось заседание комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию. С докладом о результатах работы «Россети Тюмень» в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) выступил директор тюменского филиала компании Дмитрий Логвиненко. По словам руководителя, предприятие демонстрирует высокую эффективность при выполнении возложенных функций, о чем свидетельствует стабильный рост надежности энергосистемы.

Системообразующая территориальная сетевая организация сохраняет высокий уровень инвестиционной активности: за последние два года на развитие и модернизацию энергетического комплекса Тюменской области направлено порядка 15 млрд рублей. Это на 23% больше объема вложений за 2023-2024 годы. За тот же период на 13% – до 3,7 млрд рублей – увеличен объем затрат на обеспечение системной надежности. Объем налоговых отчислений в бюджет Тюменской области в прошлом году вырос на 19% и составил около 1,8 млрд рублей.

Говоря о результатах работы в части исполнения функций системообразующей энергокомпании, Дмитрий Логвиненко сообщил о завершении процесса «подхвата» электросетевых объектов организаций, утративших статус ТСО.

«Производственный персонал сохранен в полном составе и продолжает исполнение обязательств. Мероприятия в рамках производственных программ реализуются в соответствии с утвержденными планами», – подчеркнул Дмитрий Логвиненко.

Компания продолжает системную работу по ликвидации бесхозяйных энергообъектов на территории региона. В 2025 году на баланс организации принято свыше 880 километров линий электропередачи и 70 МВА трансформаторной мощности. Параллельно завершена договорная работа по передаче в эксплуатацию СТСО региональных и муниципальных электросетевых объектов. Мероприятия реализованы совместно с органами исполнительной власти. Их результатом станет обеспечение единого подхода к поддержанию нормативного состояния электросетевого имущества для повышения надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области.