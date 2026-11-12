«Россети Урал» обеспечили электроэнергией новое здание школы в Сосьвинском муниципальном округе

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям нового здания школы на 300 мест в поселке Сосьва.

Для обеспечения надежного электроснабжения образовательного учреждения энергетики построили электросетевую инфраструктуру с использованием оборудования российского производства. Специалисты смонтировали две трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, выполнили строительство двух участков линий электропередачи 6 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Современный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и снижает риски электротравматизма среди населения. Также сотрудники «Россети Урал» установили приборы учета электроэнергии и устройства защиты от перенапряжений.

В новом трехэтажном здании школы площадью более 10 тысяч квадратных метров расположены современные учебные кабинеты и лаборатории, просторный актовый зал, библиотека, столовая, два спортзала. На прилегающей территории обустроена спортивная инфраструктура: футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола, зона для подвижных игр и воркаута, беговая дорожка с площадкой для прыжков в длину.