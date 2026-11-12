Завершена проходка левого тоннеля Бирюлевской линии метро от станции «ЗИЛ» до «Острова Мечты»

Закончена проходка левого тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, трасса проходит под затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии метро, проспектами Лихачева и Андропова. Максимальная глубина залегания – 29 метров.

«Работы потребовали практически ювелирной точности. Сразу после старта щит "Елена" прошел под оборотными тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии. Расстояние между ним и конструкциями действующего метро составляло меньше метра. Чтобы исключить риск повреждения сооружений, снизили скорость проходки, тщательно контролировали объем вынимаемого грунта и круглосуточно следили за возможными деформациями», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Он пояснил, что сейчас тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) в рамках строительства новой линии ведут следующие работы:

«Виктория» продолжает проходку правого тоннеля между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты»;

«Ольга» сооружает левый тоннель от «Кленового бульвара» в сторону «Курьяново»;

«Эсмина» прокладывает соединительную ветку между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро.

«Ранее в этом году было завершено строительство обоих перегонных тоннелей между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар"», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что Бирюлевский радиус возьмет начало на станции «ЗИЛ» и придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, где к 2030 году будет проживать свыше 260 тысяч человек. Время в пути до центра для них сократится в полтора раза.

«Завершить строительство линии планируется двумя очередями в 2028-2029 годах. Она станет седьмой новой веткой на карте московского метро (включая МЦК), построенной с 2011-го. На линии будет курсировать только современный подвижной состав российского производства», – заключил Сергей Собянин.

Как уточняется на портале mos.ru, длина Бирюлевской линии превысит 22 километра, на ней будет 10 станций. Сейчас строятся девять из них:

«ЗИЛ»;

«Остров Мечты»;

«Кленовый бульвар»;

«Курьяново»;

«Москворечье»;

«Луганская»;

«Каспийская»;

«Липецкая»;

«Лебедянская».

На «ЗИЛе» ведется отделка помещений и устройство инженерных систем комплекса, на «Острове Мечты» и «Кленовом бульваре» – монолитные работы, а на остальных идет установка ограждающих конструкций и разработка грунта котлованов. На станции «Бирюлево» начались подготовительные работы.

Первая очередь будет включать участок «ЗИЛ» – «Курьяново» длиной около девяти километров с четырьмя станциями, вторая – участок от «Курьяново» до «Бирюлево» длиной более 13 километров с шестью станциями.

До 2035-2036 годов Бирюлевскую линию планируется продлить в Троицкий и Новомосковский административные округа. Длина участка с 12 станциями составит около 40 километров.

Напомним, с 2011 года в столице построили и реконструировали более 270 километров линий, 130 станций, 14 электродепо, включая вагоноремонтный завод «Братеево», Московского метрополитена и Московского центрального кольца.

Кроме того, совместно с ОАО «Российские железные дороги» сдали в эксплуатацию четыре линии Московских центральных диаметров – это 303 километра путей и 138 станций наземного метро.

Подробнее о строительстве Бирюлевской линии и в целом о развитии метро в столице – в материале на mos.ru.