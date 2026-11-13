Энергетики повысили надежность электроснабжения котельной в деревне Наугольное

В начале ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт участка воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в деревне Наугольное Сергиево-Посадского городского округа. От этой линии получает электроэнергию мачтовая трансформаторная подстанция № 619, обеспечивающая электроснабжение котельной.

На участке линии между подстанциями № 41 и № 119 работники компании заменили более 560 метров неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), а также установили 11 опор. Работы выполнили в рамках программы капитального ремонта.

Замена неизолированного провода на СИП снижает риск коротких замыканий при соприкосновении проводов и контакте с ветвями деревьев, а установка новых опор повышает устойчивость линии к механическим нагрузкам. Данные мероприятия минимизируют вероятность перебоев в электроснабжении котельной.

Для жителей деревни Наугольное, чьи дома обслуживает котельная, выполненные работы повышают надежность подачи тепла в отопительный сезон.