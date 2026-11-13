Энергетики повысили надежность электроснабжения котельной в деревне Наугольное
В начале ноября специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт участка воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в деревне Наугольное Сергиево-Посадского городского округа. От этой линии получает электроэнергию мачтовая трансформаторная подстанция № 619, обеспечивающая электроснабжение котельной.
На участке линии между подстанциями № 41 и № 119 работники компании заменили более 560 метров неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), а также установили 11 опор. Работы выполнили в рамках программы капитального ремонта.
Замена неизолированного провода на СИП снижает риск коротких замыканий при соприкосновении проводов и контакте с ветвями деревьев, а установка новых опор повышает устойчивость линии к механическим нагрузкам. Данные мероприятия минимизируют вероятность перебоев в электроснабжении котельной.
Для жителей деревни Наугольное, чьи дома обслуживает котельная, выполненные работы повышают надежность подачи тепла в отопительный сезон.
«Этот проект наглядно показывает, насколько тесно в современной инфраструктуре связаны энергетика и тепло. Котельная в деревне Наугольное — это объект, от которого зависит тепло в домах жителей в самый холодный период, и надежность ее электроснабжения является для нас приоритетом первого порядка. Программа капитального ремонта объектов, питающих теплоснабжение, будет продолжена, и мы будем держать этот вопрос на особом контроле», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.