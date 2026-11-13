Марпосадкабель и РЖД рассмотрели организацию поставок кабеля в отдалённые регионы

11 ноября завод «Марпосадкабель» посетила делегация представителей ОАО «РЖД» под председательством Олега Григорьевича Лукоянова. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития партнёрства и возможности организации совместной работы по поставкам кабельно-проводниковой продукции в отдалённые регионы России с использованием логистической инфраструктуры и транспортных возможностей РЖД.

Особое внимание было уделено вопросам организации оперативных поставок продукции непосредственно со склада предприятия железнодорожным транспортом. Такой формат взаимодействия позволит расширить географию поставок, сократить сроки доставки и сделать продукцию завода более доступной для потребителей, в том числе в труднодоступных регионах Дальнего Востока и Якутии.

Продукция завода «Марпосадкабель» уже зарекомендовала себя в эксплуатации в суровых климатических условиях. Востребованность кабельной продукции завода подтверждается её применением на объектах в регионах с экстремально низкими температурами. Особое место в ассортименте занимают кабели в холодостойком исполнении, разработанные с учётом повышенных требований к надёжности и работоспособности в сложных климатических условиях.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам оптимизации транспортных расходов. В частности, обсуждалась возможность применения специальных льготных тарифов на железнодорожные перевозки продукции завода «Марпосадкабель». Это позволит сделать поставки в отдалённые регионы России экономически более выгодными, сократить логистические издержки и повысить доступность продукции для заказчиков.

Встреча стала важным шагом в обсуждении новых форм взаимодействия и открыла дополнительные перспективы для развития партнёрских отношений. Объединение производственных возможностей АО «Марпосадкабель» и логистической инфраструктуры РЖД станет эффективным решением для обеспечения потребителей качественной отечественной кабельной продукцией независимо от удалённости региона.

АО «Марпосадкабель» продолжает развивать сотрудничество с крупными промышленными и транспортными компаниями, предлагая надёжную продукцию и эффективные решения для её поставки по всей территории России.