NKT поставила кабель постоянного тока 525 кВ для перехода под рекой Эльбой в Германии

Компания NKT завершила изготовление и поставку специальных секций силового кабеля постоянного тока напряжением 525 кВ для подземного перехода через реку Эльбу в Германии. Кабельная система предназначена для строительства магистрального соединения SuedLink. Об этом сообщила пресс-служба NKT 12 ноября 2026 года.

Кабельные секции длиной более 5 км каждая изготовлены на предприятии NKT в Карлскруне (Швеция). Их конструкция и строительная длина рассчитаны на прокладку в тоннеле под руслом Эльбы. Использование непрерывных отрезков позволяет обойтись без соединительных муфт внутри тоннеля, что сокращает количество потенциально уязвимых элементов кабельной системы.

Из-за значительной длины и массы кабеля его транспортировка на стандартных кабельных барабанах была невозможна. Для перевозки использовались специальные кабельные корзины, морской транспорт, плавучие краны и тяжеловозные автопоезда. Доставка потребовала координации нескольких этапов перегрузки и транспортировки крупногабаритного груза.

После завершения поставки предстоит протяжка кабелей через тоннель и их соединение с остальными участками магистрали.

SuedLink — один из крупнейших проектов развития магистральных электрических сетей Германии. Кабельная система постоянного тока высокого напряжения (HVDC) предназначена для передачи электроэнергии из северных регионов страны, где сосредоточены значительные мощности ветровой генерации, в промышленные районы юга Германии.

NKT специализируется на разработке, производстве и монтаже силовых кабельных систем среднего, высокого и сверхвысокого напряжения, включая подземные и подводные линии постоянного тока. Предприятие компании в Карлскруне является одной из основных производственных площадок группы по выпуску высоковольтных кабелей.