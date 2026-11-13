На Соловках реконструируют сети электроснабжения почти за 262 млн рублей

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага объявил электронный аукцион на реконструкцию и капитальный ремонт инженерного оборудования и сетей электроснабжения ансамбля Соловецкого монастыря. Начальная цена контракта составляет 262,57 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.

Подрядчик разработает проектную документацию, выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также подготовит объект к вводу в эксплуатацию. Работы пройдут в посёлке Соловецкий Архангельской области, на Набережной бухты Благополучия.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 20 ноября 2026 года. Срок исполнения контракта – 862 календарных дня с даты его заключения. График включает обследование объекта культурного наследия, инженерные изыскания, проектирование, монтаж сетей и ввод объекта в эксплуатацию.

Ансамбль Соловецких островов входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1992 года. Организация называет комплекс примером многовековой монастырской деятельности на Севере Европы.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.