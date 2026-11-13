На ремонт участка Чуйского тракта направят около 5 млрд рублей

13 нояб. 2026, 15:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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ФКУ «Сибуправтодор» ищет подрядчика для капитального ремонта участка федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Начальная цена контракта составляет 5,386 млрд рублей с учетом НДС, сообщает портал RosTender.info.

Это третий этап капитального ремонта дороги Р-256 на участке 62 км – 102 км. Подрядчик должен выполнить работы по проектной документации и передать заказчику готовый к эксплуатации объект.

Заявки на участие в электронном конкурсе принимают до 23 ноября 2026 года. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Закупка включает также разработку организационно-технической документации для выполнения работ.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь

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