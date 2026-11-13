На строительство поликлиники в Ельце выделят 1,2 миллиарда рублей

В Ельце построят и введут в эксплуатацию поликлинику Елецкой городской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» объявило электронный аукцион с начальной ценой 1,271 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Работы пройдут по адресу: улица Коммунаров, 40. Подрядчик сначала подготовит проектную и рабочую документацию, получит необходимые заключения экспертизы, а затем выполнит строительно-монтажные работы, поставит оборудование и оформит ввод объекта в эксплуатацию.

В составе поликлиники предусмотрены диагностический и физиотерапевтический блоки, дневной стационар и женская консультация. Заявки на участие в аукционе принимают до 20 ноября 2026 года, а контракт нужно исполнить до 30 апреля 2029 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь