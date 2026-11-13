Проектирование в четыре раза дешевле: что изменили в ГК «ССТ»

Инженеры выполнили расчёт, подготовили предложение, уточнили спецификацию. Договор ещё не подписан, а компания уже потратила деньги. После получения заказа расходы могут вырасти: техническое решение меняется, данные приходится переносить вручную, документацию переделывать. Именно в таких операциях теряется часть будущей прибыли.

Как цифровизация помогает сократить эти потери, обсуждали 12 ноября на конференции «Цифровизация инжиниринга: инжиниринг за пределами САПР» на площадке ГК «ССТ» в Мытищах. По словам президента группы Михаила Струпинского, изменения в организации работы позволили снизить стоимость проектирования примерно в четыре раза. За этим результатом стоят преемственность данных и пересмотр процесса от первого запроса заказчика до исполнения проекта.

Редакция RusCable.Ru побывала на конференции и собрала практические выводы для кабельного бизнеса. В материале разбираемся, где автоматизация уже даёт экономию, какие задачи можно поручить ИИ и почему способность инженера проверить результат становится особенно важной.

Читайте статью «За пределами САПР: как цифровизация меняет экономику инженерного проекта».