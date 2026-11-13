СКЖД представила планы развития железнодорожной инфраструктуры Дагестана

Северо-Кавказская железная дорога планирует строительство и модернизацию объектов железнодорожной инфраструктуры в Дагестане для увеличения пропускной способности международного транспортного коридора «Север — Юг». О предстоящих работах сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД по итогам встречи начальника магистрали Сергея Задорина и главы республики Федора Щукина.

Рабочая встреча состоялась 12 ноября 2026 года в рамках IV Международного каспийского цифрового форума. Стороны рассмотрели развитие транспортной инфраструктуры региона, а также вопросы организации грузовых и пригородных пассажирских перевозок.

В ближайшее время на участке Олейниково — Кизляр планируется построить двухпутные вставки на пяти перегонах. На участке Кизляр — Сулак предусмотрена модернизация устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Кроме того, намечена реконструкция станции Махачкала. К числу более масштабных проектов относятся перевод 40-километрового участка Дербент — Самур на электрическую тягу переменного тока и строительство нового железнодорожного пункта пропуска Самур-II.

Развитие инфраструктуры связано с увеличением перевозок по западному маршруту МТК «Север — Юг», проходящему через Дагестан. За десять месяцев 2026 года объём погрузки экспортных грузов на станциях СКЖД для отправки по этому направлению составил 737 тыс. тонн.