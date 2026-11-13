Строители БМРТ «Виктор Гаврилов» приступили к прокладке кабельных сетей

Специалисты Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», входящего в Объединённую судостроительную корпорацию, приступили к затяжке магистрального кабеля на большом морозильном рыболовном траулере «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT, сообщает пресс-служба предприятия.

Прокладка кабеля необходима для формирования энергосистемы судна и последующего подключения оборудования. Параллельно на траулере начались монтаж систем кондиционирования и устройство кабельных сетей.

Основные строительные работы ведутся на судне на плаву. Специалисты завершают зашивку цистерн, проверяют помещения на соответствие конструкторской документации, собирают модульные санитарные блоки и окрашивают каюты.

«Затяжка кабеля — один из ключевых этапов строительства проекта. Начинается формирование энергосистемы судна», — отметил ответственный строитель заказа Константин Ловков.

БМРТ «Виктор Гаврилов» строится для Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина. Траулер длиной 121 м предназначен для промысла пелагических пород рыбы и переработки улова непосредственно на борту. Судно оснастят линиями выпуска филе, сурими, консервов, рыбной муки и жира. Численность экипажа составит 148 человек.