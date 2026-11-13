Строительство лесоперерабатывающего комплекса за 3 млрд рублей начнут на Сахалине в 2027 году

В посёлке Тымовское Сахалинской области планируется строительство крупного комплекса по глубокой переработке древесины. Проект обсудили на встрече главы региона с иностранными инвесторами.

Реализация проекта должна начаться в 2027 году, объём инвестиций превысит 3 млрд рублей. В ноябре планируется завершить предпроектные работы. В декабре инвестор приступит к инженерным изысканиям и разработке проектной документации.

На первом этапе предприятие будет выпускать пиломатериалы, погонажные изделия и комплекты деревянных домов. После полного ввода комплекса, запланированного к 2031 году, номенклатуру расширят за счёт производства ориентированно-стружечных плит и топливных пеллет. Проектная мощность предприятия составит до 400 тыс. куб. м деловой древесины в год. В соответствии с требованиями российского законодательства инвестор также будет проводить лесовосстановительные работы.

Власти Сахалинской области рассчитывают, что новое производство позволит сократить зависимость от поставок строительных материалов с материка, расширить переработку региональных лесных ресурсов и создать рабочие места.

По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал Сахалинской области увеличились почти на 20% и достигли 452 млрд рублей. Количество проектов, находящихся на сопровождении регионального министерства инвестиций, промышленности и внешних связей, выросло со 199 до 244.