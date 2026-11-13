Ускорение производства оптических волокон благодаря УФ-отверждению

Производство оптического волокна следующего поколения будет зависеть от химического состава покрытия, УФ-отверждения и производительности башни для вытяжки волокна как единого процесса.Растущий мировой спрос на широкополосную связь приводит к увеличению давления на производителей оптического волокна, от которых требуют повышения скорости производства, надёжности и качества работы сети.

Американская компания Excelitas Technologies Corporation предлагает инновационные решения в области волоконно-оптических технологий с учётом всех этапов разработки и производства оптических волокон, используемых в различных конструкциях кабельных продуктов.

Несмотря на то, что большое внимание уделяется усовершенствованиям в области конструкции волокна и кабельной архитектуры, защитные покрытия, окружающие стекловолокно являются не менее важным элементом всей системы. Эти покрытия должны защищать хрупкие волокна на всех этапах — начиная от вытяжки в башне и на протяжении десятилетий эксплуатации. Они также должны соответствовать постоянно растущим скоростям вытяжки и более сложным конструкциям волокон.

Отверждение ультрафиолетовым излучением ускоряет производство оптического волокна за счёт того,

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