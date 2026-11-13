Ускорение производства оптических волокон благодаря УФ-отверждению

Плюс
3 часа назад
195
Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Производство оптического волокна следующего поколения будет зависеть от химического состава покрытия, УФ-отверждения и производительности башни для вытяжки волокна как единого процесса.Растущий мировой спрос на широкополосную связь приводит к увеличению давления на производителей оптического волокна, от которых требуют повышения скорости производства, надёжности и качества работы сети.

Американская компания Excelitas Technologies Corporation предлагает инновационные решения в области волоконно-оптических технологий с учётом всех этапов разработки и производства оптических волокон, используемых в различных конструкциях кабельных продуктов.

Несмотря на то, что большое внимание уделяется усовершенствованиям в области конструкции волокна и кабельной архитектуры, защитные покрытия, окружающие стекловолокно являются не менее важным элементом всей системы. Эти покрытия должны защищать хрупкие волокна на всех этапах — начиная от вытяжки в башне и на протяжении десятилетий эксплуатации. Они также должны соответствовать постоянно растущим скоростям вытяжки и более сложным конструкциям волокон.

Отверждение ультрафиолетовым излучением ускоряет производство оптического волокна за счёт того,

Т

...

Данный материал доступен только подписчикам Плюс

Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте